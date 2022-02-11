Россиян предупредили об активизации «коронавирусных» мошенников

IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский в интервью радио Sputnik предупредил россиян, что распространение омикрон-штамма может привести к активизации «коронавирусных» мошенников.

Как напомнил собеседник издания, мошенники очень изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы выудить различную приватную информацию.

При этом он отметил, что сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому злоумышленники будут это активно использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и прочее.

По мнению Маляревского, мошенники могут по-разному использовать тему пандемии. Однако, вероятнее всего, их потенциальные жертвы столкнутся с фишинговыми рассылками. «В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность», — пояснил он.

Как считает эксперт, универсальная рекомендация защиты от мошенничества — быть начеку, настораживаться при любых несостыковках. «Если они ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных», — заключил Маляревский.

В январе сообщалось, что кибермошенники стали чаще применять методы социальной инженерии против простых россиян. Эксперты подсчитали, что доля атак на россиян, проведенных с помощью социальной инженерии, выросла в третьем квартале 2021 года до 83 процентов (показатель аналогичного периода 2020 года — 67 процентов).