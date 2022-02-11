Спрос на наручники в России взлетел в восемь раз

В преддверии 14 февраля в России вырос спрос на ювелирную продукцию, мягкие игрушки, игристое вино, а также нижнее белье и наручники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Wildberries.

За две недели до Дня всех влюбленных, с 26 января по 8 февраля, россияне заказали на маркетплейсе на 217 процентов больше валентинок, чем за аналогичный период 2021 года. Спрос на мягкие игрушки взлетел на 127 процентов. Мужчины заказали на 108 процентов больше ювелирной продукции, чем годом ранее. Наибольшем спросом пользовались ювелирные подвески, кольца и браслеты. Самое дорогое кольцо из красного золота с бриллиантами и рубином за 54 тысячи рублей приобрел житель поселка Шишкин Лес в Московской области.

Также россияне интересовались категорией 18+. Спрос на презервативы год к году взлетел на 106 процентов, на наручники — почти в восемь раз (на 661 процент), на секс-качели — на 471 процент. Россиянки заказали на 182 процента больше красного нижнего белья, а спрос на бархатные бельевые комплекты увеличился в девять раз. Кроме того, через онлайн-платформу граждане забронировали в шесть раз больше бутылок шампанского, чем в начале года, а спрос на тихие вина вырос в 4,5 раза.

Отмечается также, что число заказов свечей выросло на 129 процент, бомбочек для ванн — на 123 процента, воздушных шаров в виде сердечек — на 245 процентов, а спрос на тематические гирлянды взлетел в 25 раз год к году.

По данным SuperJob, мужчины в незарегистрированных отношениях в среднем тратят больше денег (3200 рублей) на подарки к этому празднику, чем женатые (2800 рублей). По сравнению с прошлым годом на свидание придется потратить на 15 процентов больше (6528 рублей), посчитали ранее аналитики «Тинькофф». Результаты исследований также есть в распоряжении «Ленты.ру».