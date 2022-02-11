Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Очевидцы сообщили об усилившемся обстреле окраин Донецка

Окраины столицы Донецкой народной республики подвергаются усиленному обстрелу

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Окраины столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подвергаются усиленному обстрелу. Об этом сообщают очевидцы, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утверждается, что украинские военные ведут артиллерийский и минометный огонь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал, что «напичкивание» оружием Украины идет со всех сторон, и делается это публично. «Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться», — подчеркнул он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили о необходимой англосаксам войне
Россиян возмутила цена психологической консультации у девятилетней студентки МГУ
Председатель ОБСЕ посетит Москву
Coca-Cola изменится ради спасения планеты
Пентагон отправит дополнительных военных в Польшу
В костях динозавров обнаружили древнюю инфекцию
В Кремле прокомментировали сообщения о разговорах Путина с Байденом и Макроном
МИД обвинил Запад в информационной атаке против России
Очевидцы сообщили об усилившемся обстреле окраин Донецка
Белый дом рассказал о планах России захватить крупные города Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.