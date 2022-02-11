Очевидцы сообщили об усилившемся обстреле окраин Донецка

Окраины столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подвергаются усиленному обстрелу. Об этом сообщают очевидцы, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утверждается, что украинские военные ведут артиллерийский и минометный огонь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал, что «напичкивание» оружием Украины идет со всех сторон, и делается это публично. «Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться», — подчеркнул он.