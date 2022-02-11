Очевидцы сообщили об усилившемся обстреле окраин Донецка
Окраины столицы Донецкой народной республики подвергаются усиленному обстрелу
Окраины столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подвергаются усиленному обстрелу. Об этом сообщают очевидцы, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Утверждается, что украинские военные ведут артиллерийский и минометный огонь.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал, что «напичкивание» оружием Украины идет со всех сторон, и делается это публично. «Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться», — подчеркнул он.