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Вора в законе Панчо отдали под суд

Прокуратура Московской области отдала под суд вора в законе Панчо
Давид Панчвидзе (Панчо)

Давид Панчвидзе (Панчо). Фото: «Прайм Крайм»

В Московской области под суд отдали 63-летнего вора в законе. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областной прокуратуры Наталья Григорьева.

Авторитета задержали в январе 2021 года. При досмотре сотрудники полиции изъяли у него героин. Задержанного поместили в СИЗО-6 Московской области. Там законник объявил заключенным свой криминальный статус и потребовал от всех лиц, имеющих более низкое положение в криминальной иерархии, беспрекословно подчиняться.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о воре в законе Георгии Кипиани, широко известном в преступном мире как Панчо. Долгое время законник жил в подмосковных Химках и был смотрящим по колониям и СИЗО от грузинского клана.

Его обвинили по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ и части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере») УК РФ.

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Мария Рубникович
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