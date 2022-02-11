Порошенко рассказал о вывозе денег и золота из Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал в суде о вывозе денежных средств и золота из Крыма после присоединения полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщает УНИАН.

«Да, я давал непосредственно указания по перемещению наличных средств через линию соприкосновения с оккупированными территориями», — заявил Порошенко.

Он утверждает, что давал соответствующие указания министру внутренних дел, руководителям Национального банка и Службы безопасности Украины.

По словам Порошенко, он также обсуждал данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным. «Более того, я по этому [поводу] звонил Путину, и это было в 2014 году. Сумма этой налички — 4 миллиарда гривен (10,7 миллиарда рублей — прим. "Ленты.ру") плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые в результате моей дипломатической работы были завезены в хранилища НБУ с оккупированных территорий Крыма», — сказал экс-президент.

11 февраля Киевский апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Бывшего украинского лидера обвиняют в государственной измене. По версии следствия, в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию Москвы заключить договоры на поставки из самопровозглашенных республик Донбасса.