Россияне забросили свои криптокошельки

Владельцы цифровых активов забросили свои криптокошельки и стали избегать активности с криптовалютой. Более 58 процентов российских инвесторов имеют положительный баланс на счетах, но не проводят трансакции. По этому показателю Россия оказалась на втором месте в мире после Индии, где количество «брошенных» счетов превысило 76 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет криптобиржи MEXC.

Аналитики подсчитали, что более 80 процентов аккаунтов россиян демонстрировали отсутствие движений по счетам в срок до четырех месяцев. При этом 68 процентов таких пользователей заходили в аккаунт минимум трижды за год, иными словами пароль от них утерян не был. Газета указывает, что отсутствие движения по счетам свидетельствует о том, что россияне не рассматривают криптовалюты как средство платежа, а склонны видеть в них способ обогащения на длительной дистанции.

По словам сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова, достаточно большая доля россиян заинтересовались криптовалютой в первые пять лет ее существования, и они не стремятся быстрее вывести ее. Кроме того, сдерживающим фактором выступает и перспектива жесткого регулирования рынка.

В настоящее время объем криптовалюты, которой владеют россияне, оценивается в 16,5 триллиона рублей. Причем и эта оценка может быть заниженной, ведь многие трейдеры скрывают свою деятельность. По данным CoinMarketCap, объем мирового рынка криптовалют достигает 1,75 триллиона долларов. На долю России, исходя из оценки в 214 миллиардов долларов, приходится 12 процентов.

В России обсуждается вариант жесткого регулирования обращения криптовалют. В конце января ЦБ выпустил доклад, в котором рекомендовал запретить в России оборот и майнинг криптовалют. Позднее Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют, не предполагающую их запрета. Ее уже утвердило правительство.