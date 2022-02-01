Объем российского рынка криптовалют оценили в сотни миллиардов долларов

По оценкам российских властей, объем рынка криптовалют в стране составляет сотни миллионов долларов. Как узнало агентство Bloomberg, объем криптовалюты, которой владеют россияне, оценивается в 16,5 триллиона рублей.

Ссылаясь на собственные источники, агентство указало, что эти данные были рассчитаны в прошлом январе путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации. Причем, как отметили собеседники издания, и эта оценка может быть заниженной, ведь многие трейдеры скрывают свою деятельность.

По данным CoinMarketCap, объем мирового рынка криптовалют достигает 1,75 триллиона долларов — на долю России, исходя из оценки в 214 миллиардов долларов, приходится 12 процентов.

В конце января Минфин представил правительству концепцию регулирования цифровых валют. В министерстве предложили проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Решения по регулированию цифровых валют в России будет принято в течение месяца.