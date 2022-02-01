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В правительстве назвали срок окончательного решения по регулированию криптовалют

Замминистра финансов Моисеев: решение по криптовалютам примут в течение месяца

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

В правительстве назвали срок окончательного решения по регулированию цифровых валют в России — оно будет принято в течение месяца, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Моисеева. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как 26 января президент Владимир Путин попросил Центробанк и правительство помириться в вопросе криптовалют и прийти к единому мнению об их регулировании. 

«Главный центр соприкосновения — что и мы, и Центральный банк против расчетов (в криптовалюте — прим. "Ленты.ру"). Пока не очень понятно, как мы будем сводить позиции, но не хочется отказываться от варианта компромисса в будущем. Я думаю, что по мере того, как будем работать, какой-то компромисс будет найден», — сказал замглавы ведомства. 28 января вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию криптовалют, который рассчитан до конца 2022 года. Документ предлагает доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка, порядок их деятельности, а также выбрать надзорный орган. 

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После того, как Центробанк опубликовал свой доклад по криптовалютам с предложением запретить их выпуск и обращение, между ЦБ и Минфином наметилось идейное противостояние. Прежде всего разногласия коснулись использования инфраструктуры внутреннего финансового рынка России для операций с цифровыми активами. ЦБ выступил против того, чтобы предоставлять инвесторам такую возможность, а Минфин предложил встроить сегмент криптовалютных операций как в банковский сектор, так и в сферу операторов обмена цифровых валют с введением соответствующего реестра операторов.

В конце января Минфин представил правительству концепцию регулирования цифровых валют. В министерстве предложили проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. ЦБ увидел в предложенных мерах социальные риски и угрозы для финансовой стабильности в России. По мнению регулятора, легализация создает «иллюзию защиты и правил игры» для инвесторов.

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Софья Ермакова
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