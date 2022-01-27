Центробанк нашел в идеях Минфина риски для России

Центральный банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют, однако возражает против ряда идей ведомства и находит их рискованными, следует из комментария, предоставленного регулятором агентству ТАСС. Варианты, предложенные Минфином, предполагают регулирование рынка, тогда как Центробанк выступает за запрет на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой.

В предложенном министерством допуске криптовалют в российскую финансовую систему Банк России видит серьезную угрозу. «Легализация и регулирование будет создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что, если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока пузырь не схлопнется. И в этом случае государство столкнется уже с огромными социальными рисками и рисками финансовой стабильности», — сообщили в регуляторе.

Путь регулирования, при котором к совершению сделок с криптовалютами допустят только квалифицированных инвесторов, ЦБ также оценивает критически. Риски таким образом ограничить невозможно, полагают там. «Концепция выделения квалифицированных инвесторов предполагает, что они совершают сделки со сложными, рискованными финансовыми активами, но активами, где известен эмитент, и можно оценить риски, освоив достаточный объем финансовых знаний. Курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков», — отметили в Центральном банке.

Доклад, в котором ЦБ выступил за полный запрет в стране сделок с криптовалютами, вышел 20 января. Минфин, согласно опубликованным РБК данным, предлагает свое решение: криптооперации будут проводиться через российские банки, участников сделки будут идентифицировать, а клиентов разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

В сопроводительном письме к концепции Минфин также предлагает определить ключевые параметры осуществления майнинга криптовалют, тогда как Центральный банк майнинг предлагал запретить. По данным источников Bloomberg, президент России Владимир Путин полного запрета не поддерживает. Более разумным он оценивает введение регулирования и налогообложения этой деятельности в некоторых регионах.