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Раскрыто отношение Путина к запрету майнинга

Bloomberg: президент России Путин не поддержал запрет майнинга в стране

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Три анонимных источника раскрыли Bloomberg отношение президента России Владимира Путина к предложению ЦБ полностью запретить майнинг в стране. Глава государства не поддерживает эту инициативу, считая более разумным введение регулирования и налогообложения этой деятельности в некоторых регионах.

Путин придерживается мнения, что майнинг следует легализовать в регионах с профицитом электроэнергетических мощностей, таких как Иркутск, Красноярск и Карелия. Профицит в этих районах появляется из-за большой мощности местных гидроэлектростанций и из-за того, что был закрыт ряд энергоемких промышленных объектов советской эпохи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам Bloomberg позицию президента по этому вопросу. Спикер лишь напомнил, что Путин приказал правительству и ЦБ урегулировать свои разногласия. 

Эксперты агентства отмечают, что новость о позиции Путина по криптовалютам положительно скажется на индустрии, так как Россия занимает третье место в мире по объему хешрейта (вычислительных мощностей). В рейтинге страна идет сразу за Казахстаном, где после недавних протестов и аварий в энергосистеме было массово отключено майнинговое оборудование.

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В январе ЦБ выступил за запрет оборота и производства криптовалюты в России. После публикации соответствующего документа оказалось, что в Госдуме и правительстве позицию регулятора не поддерживают. В связи с этим на совещании с членами кабмина 26 января Путин попросил госорганы прийти к единому мнению о регулировании криптовалют в России. Президент добавил, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге: избыток электроэнергии и подготовленные кадры.

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Софья Ермакова
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