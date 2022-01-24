ЦБ обвинили в попытке выставить Россию посмешищем

Позиция Банка России касательно лоббирования репрессивного законодательства в отношении криптовалют не нашла понимания у большинства госдуарственных органов власти. Члены правительства, депутаты Госдумы и даже представители силовых ведомств (МВД, ФСБ, Генпрокуратура и Следственный комитет) не поддержали идеи ЦБ. Об этом «Ленте.ру» рассказали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Депутаты рассказали, что ЦБ одинок в своих стремлениях тотальных запретов, а в рамках рабочей группы в Госдуме, куда входят предстаивтели почти всех силовых ведомств, ни один из органов власти пока позицию ЦБ не поддерживает. При этом сами депутаты опасаются, что репрессивные меры «могут выставить Россию посмешищем на весь мир».

Более того, законодатели утверждают, что Банк России с недавних пор пытается неверно трактовать и действующий закон «О цифровых финансовых активах». «В понимании депутатов, принимавших этот закон, совершенно очевидно, что речь идет, в том числе, о криптовалютах — о биткоинах, об эфириумах, о литкоинах, о чем угодно. А сейчас в ЦБ пытаются говорить, что мы [депутаты] не имели в виду, что это криптовалюта, — это не так. Все совершенно четко понимали — закон о цифровых финансовых активах, в том числе, дает определение и понятийный аппарат, связанный с криптовалютой», — рассказал Луговой.

Законодатели утверждают, что с момента принятия первого закона стараются последовательно ввести новую отрасль в легальное поле, в том числе с целью дальнейшего налогообложения. Луговой рассказал, что в первом чтении уже принят соответствующий закон, но дальнейшее принятие документа блокирует Банк России, который резко изменил свою позицию по этому вопросу. «Во втором чтении никак не могут найти согласованную позицию с ЦБ — в первом чтении он поддержал законопроект, а в последующем почему-то прекратил его поддерживать. Все поправки, которое согласовало правительство, не согласовывает ЦБ, и закон никак не могут принять», — утверждает Луговой, отмечая, что о введении криптовалюты в периметр налогооблагаемых активов просят Федеральная налоговая служба (ФНС) и простые граждане, которые поддерживают легализацию.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что на криптовалюте еще никто не ставит крест, а доклад ЦБ воспринимает в качестве повода для дальнейших обсуждений. «Доклад публикуется не как окончательный документ, а как материал, над которым можно будет проводить дискуссию», — подчеркнул Аксаков, последовательно выступающий за легализацию майнинга. Документ лишь заложил основу для предметного обсуждения регулирования криптовалют, а какой вариант предпочтительней — будет решено лишь в ходе дискуссии.

Луговой также отмечает, что позиция ЦБ не до конца аргументирована. «Если делать такого рода заявления — «мы категорически все запрещаем», то такая позиция должна быть максимально обоснована, с приведением конкретных, четких и понятных цифр и с объяснением того, что нам делать с людьми, у которых криптовалюта на руках», — говорит депутат, отмечая, что судебная практика свидетельствует о том, что криптовалюты все чаще воспринимаются в качестве имущества. Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции убежден, что запрет не даст желаемых результатов, а наоборот может усугубить ситуацию и положение россиян.

«Мы в свое время относились как-то непонятно к соцсетям, и начали потихоньку их регулировать. Мы уже запрещали отдельные соцсети — чем это закончилось, тоже известно. В моем понимании, с практической точки зрения невозможно запретить оборот криптовалют, он будет находиться в нелегальной зоне. Тогда пусть те, кто хочет запретить, нам объяснят, как они с практической точки зрения планируют это сделать, чтобы мы не выступали посмешищем на весь мир», — подытожил депутат.

В четверг, 20 января, Банк России выпустил большой доклад о рисках, которые представляют криптовалюты для российского финансового сектора и простых граждан. Регулятор настаивает, что криптовалюты имеют высокую волатильность и создают угрозу финансовой стабильности страны, граждане же рискуют потерять свои деньги. Поэтому регулятор настаивает на полном запрете майнинга и сделок с криптовалютами на территории России.