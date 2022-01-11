Оценено влияние ситуации в Казахстане на курс биткоина

Если до 16 января биткоин будет торговаться выше 43 тысяч долларов, то на неделе с 17 января криптовалюта укрепится, а если нет — стоит ждать падения цены. Таким прогнозом поделился финансист Вячеслав Зайченко. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что медленное восстановление майнинга криптовалюты в Казахстане может привести к снижению курса биткоина.

Если исходить из математического анализа, то от биткоина следует ожидать укрепления на будущей неделе, считает финансист. «Существуют определенные математические алгоритмы, которые задают направления для инвесторов. Они определяют примерно 40-45 процентов движений на рынке. Математический анализ говорит о том, что биткоин должен продолжить свой рост», — пояснил Зайченко.

Однако фундаментальный анализ говорит об обратном, добавил он. «У нас есть сбой майнинга в Казахстане. Нагрузка на Казахстан огромная, там сосредоточены около 5-8 процентов мощностей всего мира по майнингу биткоина. Если это все не восстановится до конца месяца, то биткоин будет снижаться», — высказался финансист.

Есть две вероятные картинки. Если биткойн будет торговаться на этой неделе выше 43 тысяч долларов, то совершенно точно он будет и далее расти к отметке в 50 тысяч. Грубо говоря, с 18 января мы увидим его растущим. Если на этой неделе биткойн остается на отметке ниже 43 тысяч, то риски снижения к отметке 30 тысяч 18 января более вероятны. 29 тысяч долларов это такая отметка по которой очень много желающих инвесторов готовы его покупать Вячеслав Зайченко финансист

В заключении экономист выразил убежденность, что ниже 29 тысяч долларов биткоин не упадет ни при каких обстоятельствах.

Ранее стратеги JPMorgan назвали причину рекордного подорожания биткоина. По словам аналитиков, на рост самой популярной криптовалюты повлияли опасения по поводу инфляции.