Сотрудники СБУ открыли стрельбу по копателям янтаря с бензопилами

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) открыли стрельбу по нелегальным копателям янтаря, вооруженным бензопилами. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Инцидент случился в Ровненской области 10 февраля. Сотрудники СБУ заподозрили несколько человек в незаконной добыче янтаря и решили проверить информацию. «Копатели начали осуществлять сопротивление работникам СБУ, устроили драку с применением ножей, топоров и бензопил», — сообщили в ГБР.

Силовики в ответ начали стрелять из огнестрельного оружия. «В результате инцидента пять гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями. У четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Сейчас их жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

ГБР проверят правомерность действий сотрудников СБУ. Речь может идти о превышении полномочий.

Ранее стало известно, что ученые Американского химического общества определили вещества, содержащиеся в янтаре, которые могут быть использованы в борьбе с бактериальными инфекциями, неизлечимыми с помощью многих антибиотиков.