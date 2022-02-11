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США предупредили Россию о визовых санкциях

Замгоссекретаря США Шерман анонсировала визовые санкции против РФ при конфликте на Украине
Уэнди Шерман

Уэнди Шерман. Фото: Reuters

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США введут визовые ограничения в отношении России при эскалации конфликта на Украине. Об этом Шерман сообщила в эфире телеканала MSNBC.

Шерман анонсировала визовые санкции против России и выразила надежду, что ее президент Владимир Путин «сделает правильный выбор». Она призвала обратить внимание на размещение сил США на восточном фланге и на помощь Украине, оказанную Штатами. Замгоссекретаря США предупредила, что в числе мер против России введут ограничения на экспорт.

Однако Шерман не раскрыла подробностей о возможных визовых ограничениях. Она не уточнила, распространятся ли санкции на конкретных лиц или на широкие категории российских граждан.

В том же интервью Шерман назвала последствия столкновения России и Украины. По ее мнению, этот конфликт способен привести к вооруженному восстанию и партизанской борьбе. Замгоссекретаря США отметила, что это «не кончится за день или за два».

Марина Совина
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