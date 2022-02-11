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В России оценили предложение к банкам возвращать деньги жертвам мошенников

Экономисты считают, что возврат банками денег жертвам мошенников снизит внимательность

Фото: Pixabay

Российские экономисты оценили предложение Центробанка к финансовым организациям о возврате всей суммы денег, похищенной у жертвы мошенниками при помощи социальной инженерии. Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что такая инициатива может снизить внимательность россиян, а полноценным решением проблемы является повышение финансовой грамотности граждан.

Директор департамента информационной безопасности Промсвязьбанка Дмитрий Миклухо отметил, что подобные изменения необходимы. Предложенный механизм закрепляет ответственность банков по использованию баз данных о случаях перевода средств злоумышленниками без согласия клиента.

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По мнению специалиста, оптимальным вариантом является внесудебный порядок возврата средств, в этом случае гражданину следует предоставить подтверждающие документы, например, заявление в полицию, копии обращения о несогласии с переводом, выписку оператора о звонках мошенников.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова полагает, что предложение Центробанка позволит увеличить долю возвращаемых денег и будет позитивно воспринято обществом, но здесь есть свои «подводные камни».

«Уверенность, что любые похищенные средства будут возвращены, имеют и оборотную сторону — снижение внимательности гражданина к обеспечению мер собственной безопасности в цифровом мире», — подчеркнула эксперт.

Директор центра Андрей Федяев назвал идею ЦБ долгожданной, но пояснил, что в настоящее время уровень финансовой грамотности россиян оставляет широкое поле деятельности для мошенников. Он заявил, что единственный путь к сокращению числа подобных преступлений – изучение базовых правил взаимодействия с финансовой инфраструктурой.

Ранее стало известно о предложении ЦБ внести ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников. По данным издания, изменения планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Соответствующие материалы были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Марина Совина
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