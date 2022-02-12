Дима Билан рассказал о странном побочном явлении омикрона

Российский певец Дима Билан рассказал, что после перенесенного коронавируса у него наблюдается рассеянность. О странном побочном явлении омикрон-штамма артист сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, еще одним необычным симптомом является относительно невысокая температура, которая на протяжении всей его болезни держалась на уровне 36,9-37 градусов.

«Пришел второй отрицательный тест по крови!!! Я здоров (...) Голос в порядке. Даже лучше! Слабость, но контролируемая! После обеда нервы немного сдают, но как сказала [телеведущая и актриса Лариса] Гузеева: "Я не виноват!"», — написал певец.

Ранее в прямом эфире в Instagram поп-исполнитель заявил, что переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты. «Я не на ИВЛ, но у меня был ковид. Я его прожил достаточно тихо. В начале этого месяца. Я сдал два теста, все было отрицательно», — сказал Билан 10 февраля.