В Польше Европу сочли экономически и политически проигрывающей России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа на данный момент экономически и политически проигрывает в противостоянии с Россией. Об этом он написал в статье для газеты The Daily Telegraph, передает ТАСС.

По мнению Моравецкого, европейские правительства были пассивны перед «растущей российской угрозой». «У лидеров не хватало мужества и решимости порвать деловые связи с Кремлем. Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы», — заявил он. При этом Москва, по его словам, «цинично и эффективно пользуется европейской слабостью». Он также назвал политику России «до боли рациональной».

Польский премьер указал на то, что зависимость Европы от российского газа якобы дает Москве возможность влиять на решения по поводу Украины. Он также призвал европейские страны и их партнеров к солидарности и сотрудничеству. Наиболее эффективными аргументами Запада будут угроза санкций и «недвусмысленное намерение» заблокировать запуск «Северного потока-2», счел Моравецкий. «В критической ситуации нам нужны подлинные лидеры, чтобы покончить с угрозой и вернуть Европу на путь безопасности и развития», — заключил он.