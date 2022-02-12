Россиянам рассказали способы выявить фальшивые сборы денег для детей

Профильные эксперты рассказали россиянам о способах выявить, является ли сбор денег в интернете для нуждающихся детей фальшивым. Их слова передает газета «Известия».

Как пояснила координатор проекта «Все вместе за разумную помощь» ассоциации «Все вместе» Анжелика Иванова, в начале необходимо выяснить, кто разместил объявление в интернете — физическое лицо или благотворительная организация. В случае, если объявление от лица организации, стоит обратить внимание на какой именно счет предлагается отправить средства. Эксперт отмечает, что благотворительный фонд указывает только расчетный счет организации и никогда не собирает деньги на личные карты.

Помимо этого, одним из самых простых способов узнать, настоящее ли объявление, является проверка фотографии ребенка и номера карты по поисковику. Если она уже где-то использовалась, то это может помочь обнаружить факт мошенничества.

Кроме того, следует проверить, есть ли объявление на сайте фонда. Также у организации должен быть полный пакет документов, который может быть показан при запросе дарителя, добавила руководитель благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова.

В январе стало известно, что в России вводится административная ответственность за незаконную благотворительность, в том числе при помощи ящиков для пожертвований лицами, не имеющими на это права. Статья 7.27 «Мелкое хищение» Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) дополняется новой частью 3.