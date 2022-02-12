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МИД Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину

МИД Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину из-за опасений эскалации

Фото: Jvºrgen Fromme / augenklick / firo Sportphoto / Global Look Press

Министерство иностранных дел Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с опасениями эскалации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с сохраняющейся напряженностью и опасениями эскалации МИД призывает граждан Израиля, проживающих в Украине, как можно скорее покинуть страну», — говорится в заявлении.

МИД готовится к эвакуации граждан, одновременно ведутся переговоры с авиакомпаниями об увеличении рейсов.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины. Соответствующее решение принято в связи с обострением ситуации в стране. Уточняется, что дипломатическое представительство продолжит свою работу. Также в ведомстве рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину.

Марина Совина
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