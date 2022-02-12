В России допустили появление нацпроекта в сфере микроэлектроники

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко допустил, что в стране может появиться новый национальный проект в сфере микроэлектроники. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, к решению задачи следует подходить комплексно. «В рамках серии стратсессий рабочие группы должно сформировать паспорта проектов по каждому из направлений», — заявил Чернышенко во время стратегической конференции по развитию российской радиоэлектронной промышленности.

Он отметил, что в 2021 году правительство совместно с Общественным экспертным советом дало старт масштабной работе по разработке и внедрению мер поддержки отрасли. Также были запущены «сквозные проекты» с субсидированием до четырех миллиардов рублей в год.

«Совет в прошлом году рассмотрел 19 проектов, восемь из них на общую сумму 147 миллиардов рублей уже одобрены. Еще 51 проект на сумму более 360 миллиардов находится сейчас в работе», — уточнил вице-премьер.

В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов заметил, что за последние два года в отрасли микроэлектроники сделано больше, чем за последние 25 лет. По его словам, сейчас озабоченность вызывают объекты критической информационной инфраструктуры. «Цифровая трансформация КИИ на импортной элементной базе вообще угрожает национальной безопасности», — сказал он, подчеркнув, что этого ни в коем случае нельзя допустить.

Ранее в июне входящая в Госкорпорацию «Росатом» компания «РАСУ» и компания «Элемент» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны намерены развивать отечественную электронно-компонентную базу (ЭКБ) для применения в АСУ ТП атомных и иных объектов российского энергетического комплекса.