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Стало известно о переезде американских дипломатов из Киева

«Европейская правда» сообщила, что дипломаты США переезжают из Киева во Львов

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин и другие дипломатические сотрудники посольства США переезжают из Киева во Львов, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источник в дипломатической службе США.

Как стало известно, во Львове будет работать основная команда посольства. По словам собеседника издания, решение о переезде было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. Уточняется, что подобная мера является временной.

«Команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», — отметил источник «Европейской правды».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на эвакуацию сотрудников американского посольства в Киеве. Он отметил, что данная мера является благоразумной на фоне высокого риска эскалации вокруг Украины.

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Варвара Кошечкина
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