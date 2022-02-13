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Блинкен отреагировал на эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве

Энтони Блинкен назвал эвакуацию посольства США в Киеве благоразумной из-за риска эскалации
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на эвакуацию сотрудников американского посольства в Киеве. Своим мнением он поделился на пресс-конференции в Гонолулу, передает РИА Новости.

По словам Блинкена, данная мера является благоразумной на фоне высокого риска эскалации вокруг Украины.

«Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой», — подчеркнул он.

Глава Госдепа также заявил, что урегулировать ситуацию возможно путем дипломатии. «Способ, с помощью которого Москва может показать, что она хочет идти по этому пути, прост: ей следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией», — подчеркнул он.

11 февраля госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. По словам госсекретаря, Соединенные Штаты фиксируют тревожные признаки эскалации со стороны России, в том числе стягивание новых сил на границу с Украиной.

Марина Совина
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