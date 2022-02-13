В США призвали Россию двигаться к деэскалации на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом двигаться к деэскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дипломатический путь для урегулирования ситуации вокруг Украины открыт, США призывают двигаться к деэскалации», — заявил он.

11 февраля госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля.