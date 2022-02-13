Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США призвали Россию двигаться к деэскалации на Украине

Госсекретарь США Блинкен выступил с призывом двигаться к деэскалации на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом двигаться к деэскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дипломатический путь для урегулирования ситуации вокруг Украины открыт, США призывают двигаться к деэскалации», — заявил он.

11 февраля госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине прокомментировали сообщения о запрете на въезд россиян в страну
Россиянам назвали наиболее выгодный способ взять ипотеку
Тарасова рассказала о единственной за всю жизнь похвале от матери
В США призвали Россию двигаться к деэскалации на Украине
Представительница от Украины на «Евровидении-2022» оказалась в базе «Миротворца»
Названы вредные для организма диеты
Желающих уехать с Байконура россиян расселят в России
В США обсудили подготовку к отражению кибератак России против Украины
Блинкен пообещал России жестко ответить в случае агрессии против Украины
США оставят часть сотрудников посольства на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.