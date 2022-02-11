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Блинкен назвал вероятным вторжение России на Украину во время Олимпиады

Госсекретарь США Блинкен назвал возможным вторжение России на Украину во время Олимпиады

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Мельбурне. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Госдепартамента.

«Как мы уже говорили, мы находимся в таком положении, когда вторжение может начаться в любой момент. И чтобы было ясно, это относится и к Олимпийским играм», — сказал Блинкен, комментируя призывы президента США Джо Байдена к американским гражданам немедленно покинуть Украину.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты фиксируют тревожные признаки эскалации со стороны России, в том числе стягивание новых сил на границу с Украиной.

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Ранее американский президент заявил, что гражданам США необходимо незамедлительно покинуть Украину. Он объяснил это тем, что ситуация в стране может обостриться.

Госдепартамент США также посоветовал американцам немедленно покинуть Украину, используя коммерческие или иные частные виды транспорта. Также отмечалось, что американские власти не смогут эвакуировать сограждан в случае военных действий, которые могут начаться в «любой момент».

В течение нескольких месяцев Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину и стягивании войск к границе. В Кремле подобные заявления неоднократно называли пустыми и безосновательными.

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Алина Гончарова
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