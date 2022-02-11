Президент США призвал граждан страны покинуть Украину
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC заявил, что гражданам страны необходимо незамедлительно покинуть Украину.
Эвакуация из Украины
Байден призвал американцев «сейчас же» покинуть Украину, поскольку в стране может обостриться ситуация.
Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими
Ранее с таким заявлением выступил Госдеп США, который порекомендовал американцам покидать Украину с помощью коммерческих или иных частных видов транспорта. Ведомство посоветовало отказаться от поездок в республику из-за якобы увеличившейся угрозы военного вторжения со стороны России, а также из-за пандемии COVID-19.
26 января посольство США на Украине также призвало граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Кроме того, с призывами покинуть Украину выступали власти Канады и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Руководство обеих стран заявило о необходимости сделать это как можно скорее.
О вводе войск на Украину
В том же интервью Байден объяснил отказ посылать американские войска на Украину. Он предположил, что эта мера повлечет за собой начало новой мировой войны. Ранее в создании угрозы международного конфликта Байдена обвинил экс-президент США Дональд Трамп.
Такого плана нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга
Американский лидер добавил, что военных США «ни при каких обстоятельствах» не отправят на Украину. Байден и ранее заявлял, что у Штатов нет планов размещать на Украине вооруженные силы США и НАТО.
При этом 7 февраля Белый дом прокомментировал отправку войск США в Европу и допустил такую вероятность. Пресс-секретарь ведомства Джен Псаки заявила, что ей нечего сообщить на этот счет, однако она подчеркнула, что США «оставляют возможность для такого шага открытой».
В конце января сообщалось, что США намерены перебросить войска в Восточную Европу и страны НАТО. «Не очень много», — так комментировал Байден численность военных, которых он хочет отправить на Европу.
Украина или Афганистан?
Кроме того, высказываясь о выводе американских войск из Афганистана, Байден перепутал его с Украиной. Заявляя о необходимости окончания 20-летней военной кампании США в Афганистане, политик также случайно назвал его Ираном.
У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно
Военная помощь Украине
25 января на Украине анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием. Отмечалось, что сумма общего размера поставок составит 200 миллионов долларов. Восьмой самолет с американским вооружением прибыл в Киев 5 февраля. На данный момент США доставили Украине более 650 тонн оборонного снаряжения.
4 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили стратегию по «сдерживанию» России. Кулеба поблагодарил американскую сторону за «беспрецедентную» помощь и выразил надежду, что Россия проявит «конструктивную позицию» в рамках «нормандского формата».
«Нормандский формат»
В ночь на 11 февраля в Берлине завершились переговоры Германии, России, Украины и Франции в рамках «нормандского формата». Они длились девять часов и стали безрезультатными, сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Непреклонную позицию на переговорах заняла Украина, которая отказалась преодолевать разногласия по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что все переговорщики заинтересованы в организации следующей встречи «нормандской четверки», однако ее дата и сроки пока неизвестны.