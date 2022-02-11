Президент США призвал граждан страны покинуть Украину

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC заявил, что гражданам страны необходимо незамедлительно покинуть Украину.

Эвакуация из Украины

Байден призвал американцев «сейчас же» покинуть Украину, поскольку в стране может обостриться ситуация.

Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими Джо Байден Президент США

Ранее с таким заявлением выступил Госдеп США, который порекомендовал американцам покидать Украину с помощью коммерческих или иных частных видов транспорта. Ведомство посоветовало отказаться от поездок в республику из-за якобы увеличившейся угрозы военного вторжения со стороны России, а также из-за пандемии COVID-19.

26 января посольство США на Украине также призвало граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Кроме того, с призывами покинуть Украину выступали власти Канады и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Руководство обеих стран заявило о необходимости сделать это как можно скорее.

О вводе войск на Украину

В том же интервью Байден объяснил отказ посылать американские войска на Украину. Он предположил, что эта мера повлечет за собой начало новой мировой войны. Ранее в создании угрозы международного конфликта Байдена обвинил экс-президент США Дональд Трамп.

Такого плана нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга Джо Байден Президент США

Американский лидер добавил, что военных США «ни при каких обстоятельствах» не отправят на Украину. Байден и ранее заявлял, что у Штатов нет планов размещать на Украине вооруженные силы США и НАТО.

При этом 7 февраля Белый дом прокомментировал отправку войск США в Европу и допустил такую вероятность. Пресс-секретарь ведомства Джен Псаки заявила, что ей нечего сообщить на этот счет, однако она подчеркнула, что США «оставляют возможность для такого шага открытой».

В конце января сообщалось, что США намерены перебросить войска в Восточную Европу и страны НАТО. «Не очень много», — так комментировал Байден численность военных, которых он хочет отправить на Европу.

Украина или Афганистан?

Кроме того, высказываясь о выводе американских войск из Афганистана, Байден перепутал его с Украиной. Заявляя о необходимости окончания 20-летней военной кампании США в Афганистане, политик также случайно назвал его Ираном.

У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно Джо Байден Президент США

Военная помощь Украине

25 января на Украине анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием. Отмечалось, что сумма общего размера поставок составит 200 миллионов долларов. Восьмой самолет с американским вооружением прибыл в Киев 5 февраля. На данный момент США доставили Украине более 650 тонн оборонного снаряжения.

8 самолетов военной помощи отправили США на Украину

4 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили стратегию по «сдерживанию» России. Кулеба поблагодарил американскую сторону за «беспрецедентную» помощь и выразил надежду, что Россия проявит «конструктивную позицию» в рамках «нормандского формата».

«Нормандский формат»

В ночь на 11 февраля в Берлине завершились переговоры Германии, России, Украины и Франции в рамках «нормандского формата». Они длились девять часов и стали безрезультатными, сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Непреклонную позицию на переговорах заняла Украина, которая отказалась преодолевать разногласия по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что все переговорщики заинтересованы в организации следующей встречи «нормандской четверки», однако ее дата и сроки пока неизвестны.