Девятичасовые переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно

Девятичасовые переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно, преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не удалось. Об этом заявил заместитель главы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак по итогам встречи, передает ТАСС.

Пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились о том, что «нормандский формат» во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации минских соглашений, поскольку «нормандский формат» — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе Дмитрий Козак заместитель главы администрации президента РФ

Замглавы АП отметил, что Украина заняла непреклонную позицию, отказавшись преодолевать разногласия по вопросам будущего постконфликтного урегулирования конфликта в Донбассе.

У нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе — проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, — даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов [Донбасса]. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать Дмитрий Козак заместитель главы администрации президента РФ

Также замглавы АП заявил, что участники встречи «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки». По его словам, в этих формулировках должны были быть цитаты, которые могли бы войти в итоговое заявление России, однако Украина категорически отказалась это делать.

Условие прогресса

Козак по итогам переговоров в Берлине назвал условие прогресса в минском переговорном процессе, которого нет уже восемь лет. По мнению представителя России, движение вперед достижимо только при единой позиции всех участников – России, Германии, Украины и Франции.

8 лет нет прогресса в минском переговорном процессе

Козак отметил, что все важные вопросы необходимо решать в минском переговорном процессе, в трехсторонней контактной группе при участии Украины и Донбасса.

Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений Минских соглашений в нормандском формате имеет отрицательную, разрушительную роль, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе Дмитрий Козак заместитель главы администрации президента РФ

Представитель российской стороны отметил, что процесс переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе находится в состоянии неопределенности, его будущее зависит от действий украинских властей.

Очередная встреча

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак по итогам переговоров в Берлине заявил, что все стороны заинтересованы в проведении следующей встречи представителей «нормандской четверки», однако сроки и место пока не определены. По мнению Ермака, необходимо подготовить встречу «нормандской четверки» на уровне лидеров стран.

Представитель украинского лидера отметил, что в ходе встречи все стороны согласились с необходимостью выполнения Минских соглашений. Ожидается, что делегации продолжат рассмотрение вопросов по законам, предусмотренным Минскими соглашениями на следующей встрече, заявил Ермак.

«Нормандские» переговоры политсоветников в Берлине, длившиеся почти девять часов, завершились в ночь на 11 февраля. Во встрече участвовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Пятой республики Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.