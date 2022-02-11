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«Нормандские» переговоры в Берлине завершились

Завершились длившиеся почти девять часов «нормандские» переговоры политсоветников в ФРГ

Фото: Pixabay

«Нормандские» переговоры политсоветников в Берлине, длившиеся почти девять часов, завершились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ФРГ.

По длительности эта встреча встреча превзошла предыдущий контакт представителей стран формата, когда 26 января в Париже участники диалога общались восемь с половиной часов.

Во встрече участвовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Пятой республики Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Ожидается, что Козак проведет пресс-конференцию по итогам состоявшейся встречи в российском посольстве.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл ожидания Киева от встречи в «нормандском формате». Глава МИД рассказал, что украинская сторона планирует обсудить разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Марина Совина
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