Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина раскрыла ожидания от встречи в «нормандском формате»

Украина на «нормандской» встрече планирует договориться о разблокировании работы ТКГ

Фото: Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл ожидания Киева от встречи в «нормандском формате», которая состоится 10 февраля в Берлине. Об этом сообщает УНИАН.

Глава МИД рассказал, что украинская сторона планирует обсудить разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Программа максимум на эту встречу в четверг — это договориться о разблокировании работы Трехсторонней контактной группы», — сказал Кулеба.

По словам министра, в настоящий момент все усилия направлены на то, чтобы «держать Россию на дипломатическом треке». «Если остановится дипломатия, то не останется ничего, кроме пушек, ракет и другого оружия, которое будет применено. Поэтому чем дольше длится дипломатия, тем лучше», — отметил Кулеба.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что 10 февраля в Берлине состоится встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки
Названо условие полета России на Луну при помощи «Ангары»
Стало известно о влиянии COVID-19 на мужскую репродуктивную систему
В России ответили на слухи о допинге у российского фигуриста на Олимпиаде
Украина поддержала Японию в вопросе Курил
Рашкин повторно заразился коронавирусом
Россиянам задумали выдавать больше бесплатных земель
Психолог предупредила о вреде долгого сна по выходным
Украина заявила о «дамокловом мече» над Россией
«Газпром» обвинили в аномальном всплеске цен на электричество в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.