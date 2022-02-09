Украина раскрыла ожидания от встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл ожидания Киева от встречи в «нормандском формате», которая состоится 10 февраля в Берлине. Об этом сообщает УНИАН.

Глава МИД рассказал, что украинская сторона планирует обсудить разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Программа максимум на эту встречу в четверг — это договориться о разблокировании работы Трехсторонней контактной группы», — сказал Кулеба.

По словам министра, в настоящий момент все усилия направлены на то, чтобы «держать Россию на дипломатическом треке». «Если остановится дипломатия, то не останется ничего, кроме пушек, ракет и другого оружия, которое будет применено. Поэтому чем дольше длится дипломатия, тем лучше», — отметил Кулеба.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что 10 февраля в Берлине состоится встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция.