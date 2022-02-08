Макрон раскрыл дату встречи в «нормандском формате»
Встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 10 февраля в Берлине. Дату переговоров раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
Глава Пятой республики подчеркнул, что Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту. По его словам, Париж поставил цель добиться урегулирования ситуации вокруг Украины в ближайшие недели. «Вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной», — заявил политик.
Макрон рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе переговоров подтвердил ему свою приверженность выполнению минских соглашений. Он отметил, что глава Украины нацелен на перемирие в Донбассе.
7 февраля в Москве прошли переговоры Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам российский президент заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Он также отметил, что обсуждал с французским коллегой вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.