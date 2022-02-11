Козак назвал условие прогресса в минском переговорном процессе

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в «нормандском» формате в Берлине назвал условие прогресса в минском переговорном процессе, которого нет уже восемь лет. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель российской делегации отметил, что движение вперед достижимо только при единой позиции всех участников – России, Германии, Украины и Франции. Он подчеркнул, что все значимые вопросы должны решаться в минском переговорном процессе, в трехсторонней контактной группе при участии Украины и Донбасса.

«Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений Минских соглашений в нормандском формате имеет отрицательную, разрушительную роль, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе», — указал Козак.

Он добавил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта находится в состоянии неопределенности, его будущее зависит от действий украинских властей.

Ранее замглавы администрации президента России оценил готовность Украины решать конфликт в Донбассе силовым путем. Он отметил, что в настоящее время весьма трудно говорить о том, насколько Киев готов к подобным шагам.

«Нормандские» переговоры политсоветников в Берлине, длившиеся почти девять часов, завершились 11 февраля. Во встрече участвовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Пятой республики Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

