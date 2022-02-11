Козак оценил готовность Украины решать конфликт силовым путем

Замглавы администрации президента России и представитель страны на встрече «нормандского» формата Дмитрий Козак оценил готовность Украины решать конфликт в Донбассе силовым путем. Он отметил, что в настоящее время весьма трудно говорить о том, насколько Киев готов к подобным шагам, передает РИА Новости.

«Другое дело, что риторика милитаристская, военная, с обозначением каких-то мифических планов "А", "Б". Если не удастся урегулировать в их понимании по минским соглашениям этот конфликт политическим путем, они обозначают только наименованиями неких планов - план "А", план "Б", но что это — никто не знает», — пояснил политик.

По словам Козака, украинские власти не дают ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса об устройстве будущего этого региона в составе страны.

Представитель делегации также отметил, что никому не известно, каким видит Киев совместное будущее с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), Украина держит это в секрете.

«Нормандские» переговоры политсоветников в Берлине, длившиеся почти девять часов, завершились 11 февраля. Во встрече участвовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Пятой республики Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл ожидания Киева от встречи в «нормандском формате». Глава МИД рассказал, что украинская сторона планирует обсудить разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

