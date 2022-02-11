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Украина назвала возможные темы новой встречи в «нормандском формате»

Украина заявила о возможной встрече в «нормандском формате»

Фото: Pixabay.com

Советники лидеров «нормандской четверки» могут скоро вновь встретиться, Киев настроен на конструктивный диалог, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет ТАСС.

Он допустил организацию нового мероприятия в «нормандском формате». Во время встречи в четверг, 10 февраля, политические советники лидеров «нормандской четверки» не смогли согласовать и в итоге принять совместный документ. При этом все стороны заинтересованы продолжить переговоры. «В то же время советники не сумели прийти к совместному документу», — назвал проблемы Ермак.

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Политик уточнил, что на встрече все согласились с необходимостью выполнения Минских соглашений. Ермак рассказал о возможных темах, которые будут обсуждаться на следующем заседании Контактной группы. Ожидается, что делегации продолжат рассмотрение вопросов по законам, предусмотренным Минскими соглашениями.

В декабре все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе.

Марина Совина
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