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Украина заинтересовалась проведением встречи лидеров «нормандской четверки»

Глава офиса президента Украины заявил необходимости встречи лидеров «нормандской четверки»
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что все стороны заинтересованы в проведении следующей встречи представителей «нормандской четверки», однако сроки и место пока не определены. Об этом сообщает ТАСС.

Глава офиса украинского лидера также заявил о необходимости подготовить встречу «нормандской четверки» на уровне лидеров стран.

По мнению Ермака, новая встреча советников может состояться в ближайшее время. «Я думаю, что мы будем встречаться очень скоро снова. Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Все подтвердили сегодня то, что у нас есть Минские соглашения и их нужно выполнять», — сказал он, добавив, что на встрече переговорщики выразили приверженность прекращению огня в Донбассе.

В ночь на 11 февраля в Берлине завершились «нормандские» переговоры. По длительности эта встреча встреча превзошла предыдущий контакт представителей стран формата, когда 26 января в Париже участники диалога общались восемь с половиной часов.

Марина Совина
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