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Байден предрек мировую войну при конфликте американцев и русских

Байден заявил, что военные США ни при каких обстоятельствах не будут отправлены на Украину

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден объяснил отказ посылать американские войска на Украину. Об этом сообщает NBC.

По словам американского лидера, если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнется новая мировая война. Байден подчеркнул, что американские военные ни при каких обстоятельствах не будут отправлены на Украину.

Также президент призвал американцев покинуть Украину уже сейчас из-за вероятности обострения конфликта.

Ранее Госдепартамент США посоветовал американцам начать немедленно покинуть Украину, используя коммерческие или иные частные виды транспорта. Также Госдеп указал, что рекомендовано не ездить на Украину якобы из-за возросшей угрозой военных действий от России, а также из-за COVID-19.

26 января посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.

Марина Совина
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