США в ближайшее время перебросят войска в Восточную Европу и страны НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что США в ближайшее время намерены перебросить войска в восточноевропейские страны НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters.

Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много Джо Байден президент США

Отправка военных

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что у Байдена нет «ни желания, ни времени» отправлять американские войска на Украину. По ее словам, решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу приняли только для «поддержки восточного фланга НАТО».

Председатель Комитета начальников штабов (КНС) Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что наступательных вооружений и постоянного военного контингента США на Украине не имеет.

У США нет наступательных систем вооружений на Украине и каких-либо постоянных сил. Наша роль ограничена. Мы участвуем в институциональном развитии министерства обороны Украины. <…> Мы продолжим предоставлять Украине военную материальную поддержку Марк Милли председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал

По словам Милли, на Украине находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО, которые помогают тренировать украинских военных тактике ведения боя. Однако, заверил представитель Пентагона, если Россия вторгнется на Украину, без последствий это не пройдет.

По данным министра обороны Болгарии Стефана Янева, в настоящий момент в стране находятся 206 американских рейнджеров с соответствующим вооружением и военной техникой. Глава Минобороны уточнил, что рейнджеры принимают участие в совместных учениях с болгарской армией, которые продлятся до конца июня.

При этом Янев подчеркнул, что в случае эскалации конфликта с Россией болгарская армия откажется участвовать в операции НАТО на территории Украины и сосредоточится на поддержании системы коллективной безопасности с упором на собственный оборонительный потенциал.

Также стало известно, что США сделали запрос на размещение своих войск на территории Венгрии. Об этом рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. При этом он отметил, что ничего не знает о тысячах военных, которых НАТО хочет разместить в Восточной и Центральной Европе.

Военная помощь

Ранее Минобороны Украины анонсировало прибытие 45 американских самолетов с американским оружием на сумму 200 миллионов долларов, в том числе средства оборонного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение. Кроме того, в оборонном ведомстве напомнили, что правительства Польши и прибалтийских стран также решили предоставить Украине материально-техническую помощь в 2022 году.

Это часть нового пакета военной помощи США Киеву. Первая его партия прибыла в страну 25 января. Украина получила партию летального вооружения из США, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.

В Германии же отказались поставлять летальное оружие Киеву, сославшись на официальную позицию правительства, согласно которой экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен. Кроме того, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт раскритиковал оправку подобного оружия Соединенными Штатами.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что украинская армия не слабее армий стран НАТО, поскольку обладает боевым опытом. По его словам, сейчас Украина полностью доверяет своей армии.

Это не новички, это не какие-то там мальчишки, это серьезная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня, я считаю, что мы точно не слабее этого уровня Владимир Зеленский президент Украины

По его мнению, украинская армия как минимум находится на том же уровне, что и армии стран НАТО, поскольку украинские военные — практики.

Российская угроза

Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде, оценил численность российских войск на границе России и Украины. По его данным, там находятся около 112 тысяч военнослужащих. По словам Резникова, это число не включает в себя морскую и авиационную компоненту.

При этом в США признали, что Россия действительно пока не планирует вторгаться на Украину. По мнению представителя альянса, чтобы начать вторжение в такую большую страну, нужно подготовить больше военных и техники, чем наблюдается сейчас. Впрочем, по его мнению, нежелание России начинать войну можно также объяснить тем, что в случае эскалации вмешаются западные страны. По мнению представителя НАТО, подобная атака может привести к началу третьей мировой войны.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сравнил ситуацию на границе России и Украины с разгаром холодной войны. Несмотря на это в ведомстве заявили, что США не считают эскалацию неизбежностью, а видят «время и место» для дипломатического урегулирования кризиса.

Позиция России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в войне с Украиной. По его словам, если начало или предотвращение войны с Украиной зависит только от России, то уже сейчас можно точно сказать: ее не будет.

Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим Сергей Лавров министр иностранных дел России

В Вашингтоне приветствовали слова главы МИД России Сергея Лаврова о нежелании Москвы развязывать войну с Украиной. Американские власти выразили готовность выслушать позицию России 31 января на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине. При этом в Вашингтоне добавили, что не ожидают принятия каких-либо документов по итогам заседания.