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В НАТО признали нежелание России вторгаться на Украину

Источник в НАТО для Euractiv: Россия пока не планирует вторжение на Украину

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Пока Россия действительно не планирует вторгаться на Украину, к тому же, развернутых у границы сил недостаточно для нападения. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источник в НАТО.

«Чтобы начать вторжение в такую большую страну, нужно подготовить больше военных и техники, нежели чем мы наблюдаем сейчас», — признал источник издания.

Нежелание России начинать войну также можно объяснить тем, что это будет очевидной ошибкой, которая спровоцирует западные страны вмешаться. По мнению представителя НАТО, подобная атака может привести к началу третьей мировой войны.

Западные военные эксперты, опрошенные ранее газетой The Guardian, также сделали вывод, что у России в настоящий момент нет возможностей для наступления на Киев и захвата территории Украины. Например, Ник Рейнольдс, аналитик по наземным боевым действиям из аналитического центра Rusi, считает, что логистика российских Вооруженных сил не способна поддержать масштабное наступление.

Виктория Кондратьева
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