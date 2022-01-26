Западные аналитики оценили возможность российского наступления на Украину

Западные военные эксперты сделали вывод, что у России в настоящий момент нет возможностей для наступления на Киев и захвата территории Украины. Об этом написали в The Guardian.

Например, Конрад Музыка, директор консалтинговой фирмы по вопросам обороны и освоения космоса Rochan Consulting, заявил, что 66-67 российских батальонных тактических групп, сконцентрированных на российско-украинской границе, будет недостаточно для наступления. По мнению аналитика, для полноценного наступления России потребуется около ста батальонных групп численностью в среднем по 800 человек.

При этом Музыка отметил, что размещение российских войск в Белоруссии поможет российской армии растянуть фронт и создать бреши в украинской обороне. Это позволит создать условия для прорыва вглубь Украины танковым группам. По словам эксперта, у украинской армии не будет сил, чтобы защитить границу Украины и с Россией, и с Белоруссией.

В свою очередь, Ник Рейнольдс, аналитик по наземным боевым действиям из аналитического центра Rusi, считает, что логистика российских Вооруженных сил не способна поддержать масштабное наступление. «Российские подразделения, как правило, держат большие запасы припасов и боеприпасов, используя их до тех пор, пока они не закончатся. Поначалу это делает их опасными, но по мере того, как они продвигаются глубже на враждебную территорию, их эффективность быстро падает», — заключил аналитик.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у России недостаточно сил для вторжения в страну. Кулеба оценил готовность России, заявив, что она еще не собрала достаточную группировку войск для вторжения на Украину. Но это, отметил он, не значит, что она не сделает этого позже.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве заявил, что российская сторона заверила партнеров из США в отсутствии у Кремля планов нападать на Украину. Дипломат также добавил, что российская сторона заверила США в невозможности эскалации на украинской границе.

