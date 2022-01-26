Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Западные аналитики оценили возможность российского наступления на Украину

Военные аналитики: Россия сконцентрировала недостаточно сил для нападения на Украину

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Западные военные эксперты сделали вывод, что у России в настоящий момент нет возможностей для наступления на Киев и захвата территории Украины. Об этом написали в The Guardian.

Материалы по теме:
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
00:00
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
Вчера

Например, Конрад Музыка, директор консалтинговой фирмы по вопросам обороны и освоения космоса Rochan Consulting, заявил, что 66-67 российских батальонных тактических групп, сконцентрированных на российско-украинской границе, будет недостаточно для наступления. По мнению аналитика, для полноценного наступления России потребуется около ста батальонных групп численностью в среднем по 800 человек.

При этом Музыка отметил, что размещение российских войск в Белоруссии поможет российской армии растянуть фронт и создать бреши в украинской обороне. Это позволит создать условия для прорыва вглубь Украины танковым группам. По словам эксперта, у украинской армии не будет сил, чтобы защитить границу Украины и с Россией, и с Белоруссией.

В свою очередь, Ник Рейнольдс, аналитик по наземным боевым действиям из аналитического центра Rusi, считает, что логистика российских Вооруженных сил не способна поддержать масштабное наступление. «Российские подразделения, как правило, держат большие запасы припасов и боеприпасов, используя их до тех пор, пока они не закончатся. Поначалу это делает их опасными, но по мере того, как они продвигаются глубже на враждебную территорию, их эффективность быстро падает», — заключил аналитик.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у России недостаточно сил для вторжения в страну. Кулеба оценил готовность России, заявив, что она еще не собрала достаточную группировку войск для вторжения на Украину. Но это, отметил он, не значит, что она не сделает этого позже.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве заявил, что российская сторона заверила партнеров из США в отсутствии у Кремля планов нападать на Украину. Дипломат также добавил, что российская сторона заверила США в невозможности эскалации на украинской границе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В «Единой России» констатировали подготовку Украины к боевым действиям
В Госдепе оценили готовность Украины ко вступлению в НАТО
Предсказан обвал цен на видеокарты
Путин попросил не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям
В США спрогнозировали скорое начало военных действий на Украине
США рассмотрят размещение тысяч военнослужащих близ границ с Россией
Россиянка превратила квартиру в курятник и разозлила соседей
На Украине предложили объявить войну России и сдаться в плен
Американский комик спародировал Зеленского
Эпохе кроссовок и худи предрекли окончание
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter