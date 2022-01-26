Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине оценили готовность России к «вторжению» в страну

Глава МИД Украины Кулеба: у России недостаточно сил для вторжения

Фото: Ukrainian Foreign Ministry / Reuters

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что у России недостаточно сил для вторжения в страну. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого велась на странице ведомства в Facebook.

Кулеба оценил готовность России, заявив, что она еще не собрала достаточную группировку войск для вторжения на Украину. Но это, отметил он, не значит, что она не сделает этого позже. Сейчас же, по мнению министра, главная цель России — «сеять панику».

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
Вчера
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
00:00

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия сосредоточила на границах с республикой 127 тысяч военных, тогда как для полноценного вторжения ей потребуется около миллиона солдат.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, прикрываясь заявлениями о вторжении России на Украину, Киев вместе с Западом готовят собственные военные провокации. Москва обвинения в подготовке наступления на Украину отрицает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Деньги Путина оказались в «России»
Стало известно о состоянии здоровья переведенного в хоспис Леонида Куравлева
Лавров рассказал о друзьях России в Латинской Америке
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов популярный интернет-магазин
Лавров рассказал о готовности принять ответные агрессивные меры против Запада
В Париже насмерть замерз фотограф Рене Робер
«Стокманн» войдет в экосистему Сбера
Байдена упрекнули в попытках переложить вину за неудачи на внешнего врага
Лавров раскрыл действия МИД после получения ответа по гарантиям безопасности
Минпросвещения назвало условие для введения дистанционного обучения в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter