На Украине оценили готовность России к «вторжению» в страну

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что у России недостаточно сил для вторжения в страну. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого велась на странице ведомства в Facebook.

Кулеба оценил готовность России, заявив, что она еще не собрала достаточную группировку войск для вторжения на Украину. Но это, отметил он, не значит, что она не сделает этого позже. Сейчас же, по мнению министра, главная цель России — «сеять панику».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия сосредоточила на границах с республикой 127 тысяч военных, тогда как для полноценного вторжения ей потребуется около миллиона солдат.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, прикрываясь заявлениями о вторжении России на Украину, Киев вместе с Западом готовят собственные военные провокации. Москва обвинения в подготовке наступления на Украину отрицает.

