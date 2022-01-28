Болгария назвала число американских военных на своей территории

В настоящий момент в Болгарии находятся 206 американских рейнджеров. Такое число военных США на территории своей страны назвал депутатам Народного собрания болгарский министр обороны Стефан Янев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Янева, военнослужащие США пребывают на болгарской территории с соответствующим вооружением и военной техникой. Глава Минобороны уточнил, что рейнджеры принимают участие в совместных учениях с болгарской армией, которые продлятся до конца июня.

Также министр напомнил про Договор о сотрудничестве в области обороны между Болгарией и США, который был подписан в 2006 году. По этому договору, на болгарской территории могут находится не более 2,5 тысяч американских рейнджеров. Во время ротации личного состава их количество может достигать до 5 тысяч человек на срок не более 90 дней.

«За все время действия соглашения не было случая, когда бы численность войск США на болгарской территории превышала 2,5 тысяч человек», — заявил Янев. Он также сообщил, что все действия военных США на объектах Болгарии контролируются политическим руководством страны и утверждаются министром обороны.

«Совместные [с США военные] базы полезны для болгарской армии и активно используются для обучения болгарских военнослужащих», — заключил министр.

26 января Янев сообщил, что болгарская армия откажется участвовать в операции НАТО на территории Украины в случае эскалации конфликта с Россией. Министр пояснил, что вместо того, чтобы посылать военных на операции за рубежом, армия будет работать над поддержанием системы коллективной безопасности с упором на собственный оборонительный потенциал.