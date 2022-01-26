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Болгарская армия откажется участвовать в операциях НАТО на Украине

Глава Минобороны Болгарии заявил, что армия не будет посылать военных на Украину

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Болгарская армия откажется участвовать в операции НАТО на территории Украины в случае эскалации конфликта с Россией, заявил глава Минобороны Болгарии Стефан Янев во время заседания парламента, запись вел телеканал Nova News.

«Ни один болгарский солдат не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте или в операции на территории Украины или в другом государстве без решения Народного собрания или правительства. Да, категорично, такой возможности сейчас не предусмотрено», — сказал Янев.

Министр пояснил, что вместо того, чтобы посылать военных на операции за рубежом, армия будет работать над поддержанием системы коллективной безопасности с упором на собственный оборонительный потенциал. Он добавил, что в рамках будущих учений НАТО будет задействована болгарская батальонная тактическая группа.

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Внеочередное заседание болгарского парламента посвящено действиям страны в случае возможной эскалации конфликта на территории Украины. Часть заседания пройдет в закрытом для журналистов режиме.

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26 января замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что уровень развития Украины не позволяет ей получить План действий по подготовке к членству в Североатлантическом альянсе. «Украина работает над тем, чтобы показать, что она готова получить план действий. Пока она не достигла такого уровня», — заявила Шерман.

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Дмитрий Сотак
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