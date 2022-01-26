Болгарская армия откажется участвовать в операциях НАТО на Украине

Болгарская армия откажется участвовать в операции НАТО на территории Украины в случае эскалации конфликта с Россией, заявил глава Минобороны Болгарии Стефан Янев во время заседания парламента, запись вел телеканал Nova News.

«Ни один болгарский солдат не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте или в операции на территории Украины или в другом государстве без решения Народного собрания или правительства. Да, категорично, такой возможности сейчас не предусмотрено», — сказал Янев.

Министр пояснил, что вместо того, чтобы посылать военных на операции за рубежом, армия будет работать над поддержанием системы коллективной безопасности с упором на собственный оборонительный потенциал. Он добавил, что в рамках будущих учений НАТО будет задействована болгарская батальонная тактическая группа.

Внеочередное заседание болгарского парламента посвящено действиям страны в случае возможной эскалации конфликта на территории Украины. Часть заседания пройдет в закрытом для журналистов режиме.

Ранее правительство Чехии одобрило поставку Украине 4000 артиллерийских снарядов для вооруженных сил.

26 января замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что уровень развития Украины не позволяет ей получить План действий по подготовке к членству в Североатлантическом альянсе. «Украина работает над тем, чтобы показать, что она готова получить план действий. Пока она не достигла такого уровня», — заявила Шерман.