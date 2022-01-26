Чехия одобрила поставку тысяч снарядов Украине

Правительство Чехии одобрило поставку Украине четырех тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в министерстве обороны Чехии.

«Правительство Чехии одобрило передачу Украине четырех тысяч единиц артиллерийских боеприпасов», — говорится в материале Reuters. По информации агентства, 26 января министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что правительство страны обсудит ее предложение о направлении на Украину помощи в виде артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика готовится усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере и ряде других областей. По его словам, Прага координирует свою позицию в отношении Киева с другими странами-членами НАТО.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии в ходе телефонного разговора договорились о совместных шагах для сдерживания России. Отмечается, что главами ведомств были согласованы позиции сторон на фоне «агрессивных действий РФ».