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Чехия одобрила поставку тысяч снарядов Украине

Чехия передаст Украине 4000 артиллерийских снарядов

Фото: David W Cerny / Reuters

Правительство Чехии одобрило поставку Украине четырех тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в министерстве обороны Чехии.

«Правительство Чехии одобрило передачу Украине четырех тысяч единиц артиллерийских боеприпасов», — говорится в материале Reuters. По информации агентства, 26 января министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что правительство страны обсудит ее предложение о направлении на Украину помощи в виде артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика готовится усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере и ряде других областей. По его словам, Прага координирует свою позицию в отношении Киева с другими странами-членами НАТО.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии в ходе телефонного разговора договорились о совместных шагах для сдерживания России. Отмечается, что главами ведомств были согласованы позиции сторон на фоне «агрессивных действий РФ».

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Николай Чигасов
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