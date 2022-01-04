Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина и Чехия договорились вместе сдерживать Россию

Главы МИД Украины и Чехии Кулеба и Липовский договорились вместе сдерживать Россию
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба . Фото: Ints Kalinins / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский в ходе телефонного разговора договорились о совместных шагах для «сдерживания» России. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Отмечается, что главами ведомств были согласованы позиции сторон на фоне «агрессивных действий РФ».

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент Казахстана по-русски обратился к нации
Украина и Чехия договорились вместе сдерживать Россию
Киргизия усилила границу с Казахстаном
Пушков сравнил США с распадающимся карточным домиком
Москвовед назвал самые интересные станции столичного метро
Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией
Против беглого молдавского олигарха Плахотнюка возбудили новое дело
Правительство ФРГ оценило заявление «пятерки» о недопущении ядерной войны
Захарова высказалась по ситуации с российской миссией ООН в Косово
В Мексике избили российскую туристку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter