Украина и Чехия договорились вместе сдерживать Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский в ходе телефонного разговора договорились о совместных шагах для «сдерживания» России. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Отмечается, что главами ведомств были согласованы позиции сторон на фоне «агрессивных действий РФ».

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.