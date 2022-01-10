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Чехия приготовилась усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере

Глава МИД Чехии Липавский: Прага готовится активизировать военное сотрудничество с Киевом

Фото: David W Cerny / Reuters

Прага координирует свою позицию в отношении Украины с другими странами-членами НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает издание Respekt.

Глава МИД подчеркнул, что Североатлантический альянс намерен не допустить агрессии Москвы против Киева. По его словам, чешская сторона готовится усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере и ряде других областей. «На внутриполитическом уровне Чехия сосредоточилась на укреплении собственной устойчивости к последствиям дальнейших действий России», — уточнил Липавский.

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Ранее стало известно, что в Женеве в закрытом формате начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Отмечается, что основной темой консультаций станут вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности у российских границ, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении числа военных учений.

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Екатерина Андреева
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