В Женеве стартовали переговоры США и России по гарантиям безопасности

В Женеве в закрытом формате стартовали переговоры России и США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проводится на территории постпредства США при отделении ООН. Основной темой российско-американских консультаций станут вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности в близи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении числа военных учений.

Главами российской делегации назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Делегацию от США возглавляет первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее Рябков заявил, что конструктивный диалог с НАТО на встрече в Женеве возможен только при пересмотре решений будапештского саммита 2008 года о возможном членстве Украины в альянсе. Замглавы МИД рассказал, что настроен пессимистично в отношении этого вопроса. Однако отметил, что Россия намерена «настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога».

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ — США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.