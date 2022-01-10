Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Женеве стартовали переговоры США и России по гарантиям безопасности

В Женеве в закрытом формате начались консультации США и России по гарантиям безопасности

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Женеве в закрытом формате стартовали переговоры России и США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проводится на территории постпредства США при отделении ООН. Основной темой российско-американских консультаций станут вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности в близи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении числа военных учений.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
00:00
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря

Главами российской делегации назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Делегацию от США возглавляет первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее Рябков заявил, что конструктивный диалог с НАТО на встрече в Женеве возможен только при пересмотре решений будапештского саммита 2008 года о возможном членстве Украины в альянсе. Замглавы МИД рассказал, что настроен пессимистично в отношении этого вопроса. Однако отметил, что Россия намерена «настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога».

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ — США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Президент Казахстана заявил о попытке госпереворота в стране
Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане
В Киргизии возбудят дело за пытки казахскими силовиками музыканта
Курс рубля взлетел
Ирина Шейк прошлась по улице в пуховике за сотни тысяч рублей
Россиянам разъяснили условия для уголовного наказания за злостное нарушение ПДД
В российском регионе создадут уникальное место для борьбы с мусором
Российского врача обвинили в смерти «краснодарского каннибала»
Российского прокурора отказались освободить из-под ареста
В Женеве стартовали переговоры США и России по гарантиям безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter