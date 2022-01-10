В МИД России раскрыли условия для продуктивного диалога с НАТО по Украине

Продуктивный диалог с НАТО на предстоящей встрече в Женеве возможен только при пересмотре решений будапештского саммита 2008 года о возможном членстве Украины в альянсе. Замглавы МИД России Сергей Рябков раскрыл условия для конструктивного диалога с США и НАТО, передает РИА Новости.

По словам дипломата, возглавляющего российскую делегацию на переговорах в Женеве, Москва готова рассмотреть американские предложения о неразмещении ракет на украинской территории. «Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны — известный список существует — не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД рассказал, что настроен пессимистично в отношении этого вопроса. Однако указал, что Россия намерена «настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога».

Ранее Рябков призвал США и НАТО проявить гибкость на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности в Европе. Дипломат подчеркнул, что продуктивный разговор невозможен, если он основан только на собственной позиции, без учета позиции другой страны.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ — США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.