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В МИД России раскрыли условия для продуктивного диалога с НАТО по Украине

Рябков: без отзыва решений будапештского саммита конструктивный диалог с НАТО невозможен

Фото: Globallookpress.com

Продуктивный диалог с НАТО на предстоящей встрече в Женеве возможен только при пересмотре решений будапештского саммита 2008 года о возможном членстве Украины в альянсе. Замглавы МИД России Сергей Рябков раскрыл условия для конструктивного диалога с США и НАТО, передает РИА Новости.

По словам дипломата, возглавляющего российскую делегацию на переговорах в Женеве, Москва готова рассмотреть американские предложения о неразмещении ракет на украинской территории. «Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны — известный список существует — не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый», — подчеркнул Рябков.

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Замглавы МИД рассказал, что настроен пессимистично в отношении этого вопроса. Однако указал, что Россия намерена «настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога».

Ранее Рябков призвал США и НАТО проявить гибкость на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности в Европе. Дипломат подчеркнул, что продуктивный разговор невозможен, если он основан только на собственной позиции, без учета позиции другой страны.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ — США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

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Анжелика Бережная
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