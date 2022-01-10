Россия призвала США и НАТО к гибкости на переговорах по безопасности

США и НАТО должны проявить гибкость на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности в Европе. К этому призвал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что продуктивный разговор невозможен, если он основан только на собственной позиции, без учета позиции другой страны. По его словам, российская сторона принимала позицию Вашингтона такой, какая она есть, на протяжении 30 лет.

«Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту», — заключил Рябков. По его словам, если США не пойдут навстречу России в этом вопросе, они столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности.

Ранее Рябков заявил, что Москва, договариваясь по гарантиям безопасности, хотела бы проверить способность США принимать решения. Он отметил, что Вашингтону сложно вести переговоры с Россией из-за давления со стороны антироссийски настроенной группы в Североатлантическом альянсе.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ — США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.