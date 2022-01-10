Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД России захотели проверить способность США принимать решения

Замглавы МИД Рябков: Россия хотела бы проверить, способны ли США принимать решения
Сергей Рябков

Сергей Рябков . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва, договариваясь по гарантиям безопасности, хотела бы проверить способность США принимать решения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтону сложно вести переговоры с Россией из-за давления со стороны антироссийски настроенной группы в НАТО. Российский дипломат подчеркнул, что соответственно подход Москвы немного иной. Так, он отметил, что Россия намерена сначала договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принимать ответственные решения в этот сложный, если не тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
00:00
«Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
«Санкции — это на всю жизнь»США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
13 октября

Ранее Рябков объяснил дискомфорт США на прошедших переговорах в Женеве. Замминистра считает, что представителям Вашингтона некомфортно обсуждать гарантии безопасности, так как они чувствуют за собой «глаза и уши» партнеров-русофобов по НАТО.

Отмечается, что 9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ-США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России захотели проверить способность США принимать решения
Россия составила список «нежелательных» для создания компаний стран
Названы самые мощные смартфоны
В Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на психические отклонения
Расчлененного мужчину нашли в Подмосковье
Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 60 миллионов
Россияне вспомнили о лучших товарах советского ГУМа
Россия вывезла из Казахстана почти всех пожелавших уехать соотечественников
За стройками в Подмосковье будут следить по-новому
Австралия закупит у США бронетехнику на 2,5 миллиарда долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter