В МИД России захотели проверить способность США принимать решения

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва, договариваясь по гарантиям безопасности, хотела бы проверить способность США принимать решения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтону сложно вести переговоры с Россией из-за давления со стороны антироссийски настроенной группы в НАТО. Российский дипломат подчеркнул, что соответственно подход Москвы немного иной. Так, он отметил, что Россия намерена сначала договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принимать ответственные решения в этот сложный, если не тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности.

Ранее Рябков объяснил дискомфорт США на прошедших переговорах в Женеве. Замминистра считает, что представителям Вашингтона некомфортно обсуждать гарантии безопасности, так как они чувствуют за собой «глаза и уши» партнеров-русофобов по НАТО.

Отмечается, что 9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ-США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

