Рябков объяснил дискомфорт США на переговорах «глазами и ушами» русофобов

Замглавы МИД Сергей Рябков объяснил дискомфорт США на прошедших переговорах в Женеве. Его слова приводит РИА Новости.

Замминистра считает, что представителям Вашингтона некомфортно обсуждать гарантии безопасности, так как они чувствуют за собой «глаза и уши» партнеров-русофобов по НАТО.

Ранее Рябков оценил первую часть переговоров в Женеве. По его словам, разговор с американцами был сложный, но деловой, а встреча в целом прошла потрясающе.

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.