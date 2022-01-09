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В МИД России назвали сложными предварительные переговоры с США в Женеве

Замглавы МИД Рябков о предварительных переговорах с США: разговор был сложный, но деловой
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков оценил итоги предварительной части переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, разговор с американцами был сложный, но деловой. Российский дипломат отметил, что во время встречи стороны «погрузились в материю предстоящих дел». Он также добавил, что завтра представители России и США не будут терять времени. «Я никогда не теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», — добавил замминистра.

Помимо этого, он заявил, что предварительная часть переговоров с американскими коллегами прошла «потрясающе».

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Отмечается, что 9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ-США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Марина Совина
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