В Госдепе оценили готовность Украины ко вступлению в НАТО

Уровень развития Украины не позволяет ей получить План действий по подготовке к членству в Североатлантическом альянсе. С такой оценкой выступила первый заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман, выступая на онлайн-конференции, которую организовал киевский Фонд Виктора Пинчука. Ее слова цитирует ТАСС.

«НАТО подтверждает амбиции Украины по вступлению в Североатлантический альянс. Украина работает над тем, чтобы показать, что она готова получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Пока она не достигла такого уровня», — заявила Шерман.

23 января бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что «в обозримом и необозримом будущем Украина не станет членом НАТО». По словам бывшего генсека, ряд членов НАТО как в 2008, так и сейчас выступают против принятия Украины.

При этом 14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. Он добавил, что Киев рассчитывает узнать конкретные сроки вступления в альянс на будущем саммите НАТО, который состоится летом в Мадриде.